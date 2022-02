L1 (J26) : Lorient se donne de l'air à Brest

Le capitaine brestois a sabordé le navire…

Koné permet à Lorient de monter de deux rangs

Séduisants dans le jeu, mais pas payés de leurs efforts la semaine passée à Reims (1-1), les Brestois voulaient profiter de la venue du barragiste lorientais pour offrir un derby à leurs supporters, qui n’avaient pas laissé un siège vide à Francis-Le Blé.Mais les protégés de Christophe Pélissier ne se sont pas présentés en victimes expiatoires. Avec beaucoup d’intensité dans les courses et les duels, les visiteurs ont empêché leurs hôtes de mettre leur jeu en place. La première occasion de la partie a d’ailleurs été morbihannaise. A la 14eme, Thomas Monconduit a eu un peu de marge pour armer une frappe lourde du droit. Sans prendre de risque, Marco Bizot a mis les poings en opposition. Le portier néerlandais a fait la même chose à la 27eme, repoussant un coup-franc frappé fort et avec de l’effet par Armand Laurienté.Trois minutes plus tard, Dango Ouattara a lancé Terem Moffi en profondeur. Dépassé, Brendan Chardonnet a pris ses responsabilités de capitaine, accrochant l’attaquant nigérian avant d’être logiquement exclu. Pour préserver sa défense, Michel Der Zakarian a sacrifié Youcef Belaïli. Les Finistériens, qui n’avaient proposé qu’une petite attaque placée jusque-là, cherchèrent alors à plier sans rompre jusqu’à la pause. Ils y parvinrent, grâce notamment à un tacle glissé désespéré de Lilian Brassier, qui empêcha Laurienté de conclure un bon service de Moffi. Brest souffrait, Brest tanguait, mais Brest ne coulait pas.Dès la reprise des débats, les visiteurs remirent une grosse pression sur la surface des locaux. A la 55eme, Monconduit distilla un corner puissant et brossé juste devant la cage. Bizot passa au travers, pas Julien Laporte, dont la tête fut légèrement trop croisée ! Dix minutes plus tard, l’intenable Laurienté sema Lucien Agoumé d’un coup de rein, entra sur la gauche de la surface et centra tout doucement au sol et en retrait. Le cadre était grand ouvert pour Sambou Soumano, qui venait d’entrer. L’attaquant sénégalais a assuré de l’intérieur… juste à côté ! Auteur d’une grosse première partie de saison avec la réserve lorientaise, ce dernier se disait qu’il venait de croquer la feuille de match et que son coach s’en souviendrait.Heureusement pour lui, Ibrahima Koné, la deuxième carte lancée par un Christophe Pélissier qui voulait vraiment les trois points, a été à la réception d’une merveille d’extérieur de Laurent Abergel à la 73eme. Téléguidée entre Brassier et Jere Uronen, l’ouverture fut contrôlée par l’attaquant malien. Poussé par Brassier, le numéro 9 a préféré aller au bout de l’action plutôt que de chercher le penalty et marquer en tombant devant Bizot. Le verrou brestois sautait enfin ! Le plus dur était fait, puisque les joueurs de Michel Der Zakarian – déjà pas dans un grand jour à 11 – étaient incapables de se procurer des situations chaudes à 10. Intelligemment, les Merlus continuèrent à tenir le ballon plutôt que de s’exposer. En plus d’empocher un derby breton à l’extérieur (où ils n’avaient plus gagné depuis 28 rencontres), ils font une excellente opération dans l’optique du maintien, laissant la place de barragiste à Saint-Etienne et grimpant même à la 16eme place.