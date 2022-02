L1 (J25) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Strasbourg

Saint-Etienne a mis en route son opération sauvetage pour de bon en enregistrant trois victoires lors de ses trois derniers matches. La bande à Pascal Dupraz ne veut évidemment pas s'arrêter en si bon chemin mais fera face à un Strasbourg qui tourne très bien. Le Racing reste sur deux victoires de suite et s'est installé dans le top 5. Le club alsacien va sérieusement pouvoir rêver d'Europe à ce rythme.

Les stats à connaître

Les Verts ont enchaîné trois victoires consécutives en championnat, ce qui leur a permis de quitter le bas du tableau pour la première fois depuis novembre.



Une autre victoire permettrait aux Verts de remporter deux matchs consécutifs à domicile pour la première fois depuis 2020.



Grâce à une série de cinq victoires lors de ses six dernières sorties en Ligue 1, Strasbourg a atteint son meilleur classement de la saison.



Strasbourg est l'une des deux seules équipes à s'être imposées à chaque fois qu'elles ont ouvert la marque.



Tous les rencontres personnelles de Julien Stéphan avec Saint-Étienne, sauf une, ont totalisé plus de 2,5 buts (4v, 2d).