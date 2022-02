L1 (J25) : Tout savoir sur Reims - Brest

Reims a rechuté le week-end dernier après un succès qui avait fait office de bol d'air. La formation d'Oscar Garcia n'est pas à l'abri dans la course au maintien et ferait bien de ne pas perdre face à Brest. Des Brestois qui, de leur côté, ont remporté deux de leurs trois derniers matches, pour rester au contact du milieu de tableau.

Les stats à connaître

Alternant victoires et défaites lors de leurs cinq derniers matches de championnat à domicile, les Rémois continuent d'être difficiles à prévoir en termes de résultats.



Les trois dernières victoires à domicile des Rémois en championnat ont toutes été accompagnées d'un clean sheet.



Les Brestois n'ont marqué que trois fois en dix confrontations avec Reims à l'extérieur en championnat (2v, 4n, 4d).



Wout Faes devra s'imposer en l'absence d'Abdelhamid. Il a marqué trois fois en championnat cette saison, dont un lors du dernier match à domicile du club et un lors du match nul 1-1 au match aller.



Avec seulement 37 cartons jaunes et aucun carton rouge cette saison de Ligue 1, Brest est l'équipe la plus disciplinée de la division.