L1 (J25) : Tout savoir sur Nice - Angers

Nice marque le pas en Ligue 1, où il vient de perdre ses deux derniers matches. Les Aiglons se sont montrés totalement impuissants face à la domination lyonnaise il y a une semaine et auront à coeur de prendre les choses en main face à Angers. Un SCO qui n'est pas non plus en grande forme puisqu'il a perdu ses trois dernières rencontres, avec pour conséquence de s'enfoncer dans le ventre mou du classement.

Les stats à connaître

Nice veut éviter une troisième défaite consécutive en championnat pour la première fois depuis février de l'année dernière.



Les Aiglons n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matches à domicile en Ligue 1 (1n, 4d).



La dernière défaite à l'extérieur contre l'OM a porté la série d'Angers à une seule victoire en 11 déplacements en Ligue 1 (7n, 3d).



Le Niçois Andy Delort adore jouer contre Angers, où il a marqué six fois en Ligue 1, un record dans sa carrière.



Les matches d'Angers en Ligue 1 cette saison ont produit la deuxième plus faible moyenne de corners (8,83).