L1 (J25) : Tout savoir sur Nantes - PSG

Nantes alterne entre les victoires et les défaites mais a remporté deux de ses trois derniers matches de Ligue 1. Le FCN a le Top 5 à portée de fusil et ne va évidemment pas s'empêcher de viser haut cette saison. En face, le PSG sera naturellement porté par sa belle victoire face au Real Madrid mardi soir en Ligue des champions, pour tenter de conforter un peu plus sa place de leader.

Les stats à connaître

Le total de 31 buts marqués par les Nantais est le plus faible parmi les 12 premières équipes de Ligue 1.



Les Canaris n'ont perdu qu'un seul de leurs neuf derniers matches de championnat à domicile (6v, 2n).



Aucune équipe (avant ce week-end) parmi les cinq championnats européens majeurs n'a marqué plus de buts après la 80e minute que le PSG (13).



Aucun des 32 derniers matches au cours desquels Marquinhos a marqué avec le PSG ne s'est soldé par un match nul (30v, 2d).



Seuls trois des onze derniers buts du PSG à l'extérieur en Ligue 1 ont été marqués par des attaquants.