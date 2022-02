L1 (J25) : Tout savoir sur Lorient - Montpellier

Lorient recommence à prendre des points en Ligue 1, avec une victoire suivie d'un match nul lors des deux dernières journées. Mais les Merlus sont toujours dans une position très fragile, à la 17e place. De son côté, Montpellier reste sur deux revers consécutifs et voit les places européennes s'éloigner petit à petit, même si les écarts sont encore minces. Le MHSC doit réagir rapidement.

Les stats à connaître

Les Merlus vont mieux mais leur faible nombre de points (21) est leur plus faible rendement à ce stade depuis la saison 2001/02 (20).



Les Lorientais veulent retrouver la forme qui leur a permis de remporter leurs trois premiers matches à domicile de la saison en championnat, car ils n'ont remporté que le dernier des huit matches depuis lors (4n, 3d).



Montpellier a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1 (1v) et a encaissé huit de ses dix buts au cours de cette série après la 75e minute.



Elye Wahi a ouvert le score lors des quatre derniers matchs où il a marqué.



Lorient est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas gagné lorsqu'elle partait favorite (3n, 2d).