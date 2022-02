L1 (J25) : Tout savoir sur Lille - Metz

Lille a relevé la tête en s'imposant lors de la dernière journée, après deux défaites de suite en Ligue 1. Mais les Dogues occupent encore une décevante 10e place, indigne de leur statut de huitièmes de finalistes de la Ligue des Champions. En face, Metz n'a remporté aucun de ses trois derniers matches et occupe la 19e place, avec le même nombre de points que Bordeaux, dernier.

Les stats à connaître



Lille va tenter de remporter deux victoires consécutives en Ligue 1 pour la première fois en 2022.



Quatre des cinq dernières sorties de Lille en championnat au Stade Pierre-Mauroy ont vu l'ouverture du score intervenir dans les dix premières minutes.



Metz fait partie de la poignée d'équipes qui ont utilisé au moins 35 joueurs dans les cinq championnats européens majeurs cette année.



Ibrahima Niane a été une sorte de porte-bonheur pour Metz, qui n'a perdu aucun des six derniers matches de Ligue 1 dans lesquels il a marqué (4v, 2n).



Les matches de Lille et Metz ont vu l'ouverture score intervenir à la 24eme minute en moyenne, soit la moyenne la plus rapide de Ligue 1.