L1 (J25) : Tout savoir sur Lens - Lyon

Lens a du mal à être régulier depuis quelques semaines mais a renoué avec le succès lors de la dernière journée. Les Sang et Or font toujours partie des équipes très difficiles à affronter et l'affiche face à Lyon fait saliver. Car c'est un Lyon qui vient de livrer son meilleur match de la saison, face à Nice, qui se présentera à Bollaert. Les Gones, notamment portés par le retour de Tanguy Ndombele, veulent absolument enchaîner.

Les stats à connaître

Les Lensois ont prouvé qu'ils étaient capables de mener des offensives meurtrières à tout moment cette saison, puisque leurs 39 buts en championnat sont répartis presque équitablement entre les deux mi-temps (1MT : 20, 2MT : 19).



La victoire des Lyonnais le week-end dernier leur a permis de remporter quatre de leurs cinq dernières sorties.



Les cinq derniers déplacements de Lyon au stade Bollaert en Ligue 1 ont été spectaculaires, chacun s'étant soldé par un écart d'au moins deux buts (4v, 1d).



Gaël Kakuta affiche un pourcentage de victoire de 75 % lors des matchs de Lens où il a marqué un but en première période.



Lyon a conservé 13 clean sheets en première période lors de ses 14 dernières victoires contre Lens en championnat.