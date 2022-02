L1 (J25) : Tout savoir sur Bordeaux - Monaco

Bordeaux poursuite sa descente aux enfers et reste sur deux défaites de suite en Ligue 1. Les Girondins sont derniers avant cette journée et doivent évidemment réagir très vite. En face, Monaco reste sur une victoire et un nul et ne perd pas le podium de vue. 17 points séparent les deux équipes au classement...

Les stats à connaître

Guion s'est imposé lors de sa première rencontre avec Monaco alors qu'il était à la tête de Reims, mais il n'a plus connu la victoire depuis contre le club du Rocher (4n, 2d).



Bordeaux possède une moyenne de 1,58 buts par match de championnat à domicile.



Les 16 dernières confrontations entre les deux équipes jouées à Bordeaux ont toutes vu un vainqueur - dix pour les hôtes et six pour Monaco.



En tant que favoris à l'extérieur, les Monégasques affichent l'un des taux de victoire les plus faibles de Ligue 1 cette saison (3v, 3n, 3d), avec des défaites régulières à l'extérieur contre des clubs de bas de tableau.



Six des sept dernières confrontations ont produit au moins trois buts au total.