L1 (J25) : Statu quo entre Lens et Lyon

Même si le pic de la tempête Eunice était pour vendredi, c’est sous la pluie et dans le vent que Lens et Lyon se sont affrontés ce samedi. Malgré des conditions de jeu loin d’être idéales, les deux équipes ont tout de même réussi à livrer une belle rencontre. Lensois et Lyonnais n’ont pas renié leur manière de jouer, avec une volonté commune de jouer haut et de mettre du rythme. A ce jeu-là, les coéquipiers de Seko Fofana ont réussi à faire mal à leur adversaire en premier. Lancé dans la profondeur, Arnaud Kalimuendo a vu sa tentative repoussée par Anthony Lopes vers Jonathan Clauss qui n’a pas manqué l’occasion d’ouvrir le score face au but vide (13ème). L’addition aurait même pu être plus lourde pour les hommes de Peter Bosz, mais Fofana a vu son but refusé pour une main au départ de l’action (36ème). Jusque-là peu dangereux malgré la possession du ballon, Lyon s’est signalé une première fois par une reprise de Lucas Paqueta de peu à côté (39ème). C’est finalement sur leur premier tir cadré que les Lyonnais ont trouvé l’ouverture grâce à Tino Kadewere qui a profité d’un service parfait de Karl Toko Ekambi pour égaliser (44ème).

Fofana tout près d’un nouveau but

En début de seconde période, le rythme est légèrement retombé pour mieux remonter en fin de match. Paqueta a notamment eu l’occasion de donner l’avantage à son équipe mais sa tentative est passée de peu à côté (75ème). Après avoir souvent couru derrière le ballon dans ce deuxième acte, les Lensois ont fini par trouver un second souffle. Il s’en est fallu de peu pour que Fofana se montre de nouveau décisif. Son tir dans une position excentrée à obliger Lopes à dévier le ballon sur sa barre (80ème). Dans les arrêts de jeu, Lopes a de nouveau été sollicité pour détourner une tentative de David Pereira da Costa. Dans la continuité de cette action, Emerson a effectué un sauvetage important dans ses six mètres devant Florian Sotoca (90ème+1). Après sa belle victoire face à Nice lors de la dernière journée, Lyon confirme ses difficultés loin de ses bases depuis le début de la saison avec seulement trois succès enregistrés en douze matchs.