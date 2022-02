L1 (J25) : Nice retrouve le sourire contre Angers

Kluivert lance Nice

Delort a tout tenté

Nice relance la machine. Huit jours après son non-match à Lyon (0-2), le club azuréen a assuré l’essentiel en s’imposant contre Angers (1-0), ce dimanche, pour le compte de la 25eme journée de Ligue 1. Dominateurs à défaut d’être efficaces, les Aiglons ont fait la différence par Justin Kluivert (18eme) pour arracher la victoire et renforcer leur 3eme place avec provisoirement un point de retard sur l’Olympique de Marseille et quatre unités de plus que Strasbourg, qui comptent un match en moins. De son côté, le SCO s’enfonce avec un quatrième revers de rang.Au-dessus dans le premier quart d’heure, avec notamment un but refusé à Khephren Thuram pour une position de hors-jeu (11eme), le Gym faisait parler la poudre par Justin Kluivert, qui, lancé par Melvin Bard, profitait d’une sortie catastrophique de Danijel Petkovic pour marquer dans un angle fermé (1-0, 18eme). Sérieux tactiquement, les Aiglons se plaçaient en bloc médian pour mieux exploser en contre, obtenant plusieurs opportunités de faire le break par Kasper Dolberg (36eme), Andy Delort (39eme) et Khephren Thuram (43eme).De son côté, le SCO peinait à trouver des ouvertures face à une équipe très bien organisée. Les Angevins avaient pourtant l’occasion d’ouvrir la marque par Mohamed-Ali Cho, qui manquait de lucidité sur son plat du pied gauche (17eme), mais ils n’avaient dans l’ensemble pas de suite dans leurs idées. Il fallait attendre la fin de la première période pour voir les visiteurs sortir de leur torpeur avec une belle situation pour Nabil Bentaleb (41eme) mais surtout un poteau touché par Souleyman Doumbia suite à un gros travail de Sofiane Boufal (45eme+2).Des efforts sur le plan offensif qui n’étaient plus réalisés au retour des vestiaires. En effet, Angers subissait les nombreux assauts niçois sans parvenir à se sortir du pressing régulier imposé par les locaux. Dans cette seconde période, Andy Delort se montrait particulièrement actif avec trois belles opportunités (52eme, 70eme, 75eme) mais aussi un but refusé de la tête pour une position de hors-jeu (68eme). Une domination sans partage, mais qui n’était pas concrétisée.Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour à nouveau voir le SCO en position offensive avec un Sofiane Boufal très remuant, proche de surprendre Walter Benitez sur une frappe tendue (81eme). Un léger sursaut d’orgueil insuffisant pour déstabiliser un bloc azuréen qui avait fermé la porte à double tour. De quoi nourrir des regrets pour Angers, trop passif dans l’ensemble, qui enchaîne avec un quatrième revers consécutif. Pour Nice, ce court mais précieux succès lui assure de terminer le week-end à la 3eme place.