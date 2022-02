L1 (J25) : Montpellier retrouve la victoire à Lorient

De l’envie, mais peu de concret ! Dès le coup d’envoi, c’est déjà ce que montraient des Lorientais dominateurs mais stériles dans la moitié de terrain adverse. Les premières occasions ont d’ailleurs été pour les visiteurs. Une première frappe pure de Téji Savanier a d’abord obligé Matthieu Dreyer à claquer en corner (6ème), puis sur le coup de pied de coin qui a suivi, Laurent Abergel était tout près de tromper son portier en déviant de la tête au premier poteau (7ème). A l’image de son équipe, le capitaine des Merlus s’est remis dans le bon sens de la marche, en décochant une belle frappe du droit qu’a dû sortir Jonas Omlin des deux poings (33ème). Sans trop de surprise, au vu du manque d’initiative globale, le score était de 0-0 à la pause. La partie sera plus animée dès le retour des vestiaires.



On ne jouait que depuis une minute, en seconde période, quand Thomas Monconduit a placé une tête croisée au second poteau qui a battu Jonas Omlin. Mais Mamadou Sakho, bien revenu, a pris soin de sauver sur sa ligne (46ème). Paradoxalement, ce sont finalement les visiteurs qui ont été piqués au vif par cette action. A peine dix minutes plus tard, Téji Savanier est trouvé dans la surface, sur un centre d’Arnaud Souquet, pour placer une frappe imparable du droit, après un crochet devant Bonke Innocent (0-1, 56ème). Moins d’une minute plus tard, c’est ce même Savanier qui s’est essayé à une frappe lourde des 25 mètres qu’a dû sortir Matthieu Dreyer sur sa ligne (57ème).



A l’entame du dernier quart d’heure, Montpellier n’est pas parvenu à faire le break et s’est exposé peu à peu à la pression des Merlus. Mais Dango Ouattara a fait preuve d’une terrible maladresse, sur une première frappe croisée du gauche, près des six mètres (84ème) puis sur un tir puissant du droit à l’angle de la surface, au-dessus (87ème). Terem Moffi a bien eu l’ultime opportunité d’égaliser pour les hommes de Christopher Pélissier, mais sa tête croisée au point de penalty aura fini au ras du poteau de Jonas Omlin (90ème+4). Si Lorient est retombé dans ses travers et dans la zone de relégation, suite aux matches nuls de Saint-Etienne et Metz, Montpellier a fini par stopper l’hémorragie avec quatre défaites sur leurs cinq précédentes rencontres de championnat.