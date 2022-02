L1 (J25) : Lille inquiète contre Metz

Une soirée à oublier

Jocelyn Gourvennec avait vu juste : l'entraîneur du LOSC a trop de bouteille pour ne pas avoir flairé le piège. Ses joueurs avaient plusieurs cailloux dans leurs crampons pour la réception de Metz, ce vendredi. Le calibre de l'adversaire, déjà, avant-dernier au classement au coup d'envoi. Et les étoiles de la Ligue des Champions qui se profilent à l'horizon, avec un déplacement à Londres pour défier Chelsea quatre jours plus tard. Sans idée, sans ressort, le champion en titre a rendu une copie très terne.. Peu inspirés dans leur utilisation du ballon, les Dogues n'ont pas su exploiter les couloirs ou accélérer le jeu par des combinaisons dans l'axe. Le premier acte s'est conclu sous les sifflets du public nordiste, qui n'avait eu aucune occasion franche à se mettre sous la dent. Et le second n'a guère été mieux. Tout juste pourra-t-on relever un petit frisson sur une opportunité de Jonathan David, avant que le Canadien ne manque son dernier geste (52e).Burak Yilmaz est toujours porté disparu. Et si l'attaque est restée stérile, la défense a eu le mérite d'éviter le pire car les Messins, rigoureusement organisés, auraient aussi pu l'emporter si Boulaya n'avait pas été repris in extremis par Fonte (70e). Le score n'a pas évolué. Lille a même terminé à dix après l'expulsion de Zhegrova dans les arrêts de jeu. Lille grimpe d'une petite place et manque l'occasion d'intégrer le top 5. Metz est provisoirement dix-huitième après ce match nul qui n'arrange personne. Une soirée à oublier...