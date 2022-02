L1 (J25) : Le PSG sombre à Nantes

Quatre jours après un succès sur le fil contre le Real en Ligue des champions (1-0), le PSG s’est fracassé, samedi soir à Nantes, sur le mur de la Ligue 1. Cette 25journée est à marquer dans l’histoire du club version qatari. C’est la première fois que ce PSG, propriété de QSI depuis 2011, a été mené de trois buts d’écart à la mi-temps.3-0 pour les Canaris à la pause, on avait du mal à y croire mais rien de surréaliste tant les hommes de Kombouaré bousculaient leurs prestigieux adversaires, emmenés par le trio Neymar-Mbappé-Messi au coup d’envoi.L’ouverture du score de Kolo Muani, conséquence de deux judicieux extérieurs du pied droit (4), suivi par le bijou en lucarne de Merlin (2-0, 16) avaient donné le ton de cette drôle de soirée.Alors que Simon loupait un nouveau duel contre Navas (29), le 3-0 venait finalement de la VAR qui signalait un bras décollé de Wijnaldum dans le temps additionnel de la première période.Blas frappait en force le penalty et la Beaujoire osait à peine y croire (3-0, 45+ 6). Si Neymar refroidissait le public nantais dès le début du second acte (3-1, 47), les Canaris ne cédaient rien dans l’état d’esprit et l’implication fournis en première période.Lafont, et ses nombreux arrêts décisifs (3, 8, 19, 26, 28), et Pallois, le patron XXL de la défense, ont joué un rôle très important dans la deuxième défaite de Paris cette saison en Championnat. Neymar se sent responsable aussi. Son penalty qu’il a transformé en passe pour Lafont (59) a incontestablement influencé l’issue de la rencontre.On en vient encore à croire que cette équipe du PSG se motive exclusivement pour la Ligue des champions. La médiocre performance de Nantes n’est pas la seule cette saison en Ligue 1. Pour l’instant, les Parisiens s’en étaient bien sortis avec un seul revers, à Rennes (2-0).