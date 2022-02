L1 (J25) : L'ASSE accroche Strasbourg

Battu il y a deux semaines à Bordeaux (3-2), Strasbourg a retenu la leçon, mais perd tout de même deux nouveaux points dans la course à l’Europe sur la pelouse d’un autre mal-classé. Mais l’AS Saint-Etienne n’est clairement plus cette victime expiatoire, ce fantôme du Forez de l’ère Claude Puel. Elle va clairement mieux en 2022 avec son mercato d’hiver abouti (Mangala, Crivelli, Sacko, Sako), le retour des joueurs partis à la CAN (Khazri et Bouanga) et son nouvel entraîneur : le fédérateur Pascal Dupraz.



Khazri, le poison constant



Habituée à faire trembler les filets en fin de match, l’équipe stéphanoise est idéalement entrée dans son match et a trouvé rapidement la faille sur un coup franc indirect précis dans la surface alsacienne de Ryad Boudebouz (1-0, 4eme). Bousculée, puis menée ensuite par le Racing, elle a égalisé par son capitaine Wahbi Khazri. Toujours aussi précieux, le buteur tunisien a inscrit son neuvième but de la saison en Ligue 1 sur un service trois étoiles de Dennis Bouanga, son alter ego de l’attaque (2-2, 34eme). Les Verts ont poussé en deuxième période pour arracher la victoire, mais Zaydou Youssouf a fait briller Mats Sels (54eme) avant de manquer sa tête sur un centre de la droite de Khazri (80eme).



La défense stéphanoise n’a pas toujours été à son avantage à l’image de Paul Bernardoni, pas très serein dans ses sorties. Eliaquim Mangala n’est, lui, pas passé loin d’offrir un penalty en toute fin de match pour une faute sur Kevin Gameiro, mais la VAR n’est finalement pas intervenue (78eme). L’ASSE poursuit en tout cas sa remontada avec 10 points sur 12 possibles lors des quatre dernières journées et pointe désormais à la 16eme place au classement. Une position inespérée il y a encore peu.



La défense alsacienne se saborde



Personne n’aurait également misé un kopeck sur la quatrième place de Strasbourg après 25 journées de championnat. L’équipe de Julien Stephan est bien huilée et propose un jeu léché grâce à son attaque de feu. Habib Diallo a ainsi profité d’une sortie hasardeuse de Paul Bernardoni pour pousser le ballon de la tête dans le but vide et égaliser (1-1, 21eme), alors que Lucas Perrin a exécuté une magnifique volée au point de penalty sur un coup franc botté par Frédéric Guilbert depuis la droite (1-2, 30eme).



Mais la défense alsacienne n’a pas été à son avantage à Geoffroy-Guichard. Gerzino Nyamsi a manqué sa passe en retrait et mis en difficulté Mats Sels sur le premier but. Sur le deuxième, c’est Alexander Djiku, déjà averti, qui a été pris de vitesse par Denis Bouanga. Trop de cadeaux pour le Racing, qui aurait pu arracher la victoire sur cette action limite et ce penalty non sifflé pour une faute sur Kevin Gameiro. Mais il aura l’occasion de chiper la troisième place la semaine prochaine à Nice (samedi 26 février à 17h), qui se déplace à la Meinau pour une affiche de gala…