L1 (J25) : Bordeaux, pour la première de Guion, repris par Monaco

Avec un esprit guerrier en première période, Bordeaux avait su se mettre sur la voie de la victoire grâce à un but de Rémi Oudin et à l‘expulsion d’Aurélien Tchouaméni, côté monégasque. Malheureusement pour eux, les Girondins ont été trop attentistes après la pause, et ont laissé en vie des Monégasques qui ont fini par revenir au score grâce à un but contre son camp de Marcelo. Au final, un match nul (1-1) qui n’arrange personne et surtout pas Bordeaux qui reste lanterne rouge.

Tchouaméni voit rouge

Beaucoup de curiosité avant ce match entre Bordeaux et Monaco, qui marquait le premier match du nouveau coach girondin David Guion. Lanterne rouge du classement avant cette journée, Bordeaux n’a plus le choix pour se sauver, il va falloir faire le plein à domicile. Défaite interdite dans tous les cas pour Bordeaux face à des Monégasques qui voyagent mal, mais qui avait l’occasion de confirmer leur cinquième place. Des joueurs du Rocher qui sont imprévisibles, alternant les prestations convaincantes et décevantes. Pour autant, depuis l’arrivée de Philippe Clement sur le banc monégasque, la défense asémiste fait des merveilles avec cinq clean sheets en sept matchs. Nul doute que les Bordelais aimeraient qu’il en soit de même, tant la défense girondine a été poreuse ces derniers matchs avec 17 buts encaissés en quatre matchs ! Ce qui explique peut-être le choix de David Guion d’aligner une défense à cinq pour son premier match.



Dès l’entame de match, les intentions girondines sont claires : rester en bloc et mettre beaucoup d’impact dans les duels. Les Monégasques ont plutôt monopolisé le ballon durant une trentaine de minutes avec un pressing haut sans vraiment parvenir à prendre le dessus sur la défense bordelaise, bien en place. Vanderson a toutefois eu une balle de but au bout du pied en se présentant face à Gaëtan Poussin qui, avec beaucoup de chance, parvenait à détourner sa frappe de l’intérieur de la jambe (14eme).



Cette belle occasion passée, ce sont les Bordelais qui ont réussi à ouvrir le score par Rémi Oudin, qui profitait d’un centre de Yacine Adli prolongé par Caio Henrique pour tromper Alexander Nubel d’une belle reprise de volée (1-0, 21eme). Un but qui a donné encore plus d’envie aux Bordelais, qui ont continué à faire la loi dans les duels. D’autant qu’Aurélien Tchouaméni était expulsé assez sévèrement pour accumulation de fautes et deux cartons jaunes (35eme). Sans attendre la pause, Philippe Clement a alors décidé de faire sortir Kevin Volland et Sofiane Diop pour lancer dans le bain Youssouf Fofana et Gelson Martins (42eme). La fin de première période était assez hachée avec de nombreuses fautes de part et d’autre, mais les Bordelais avaient certainement fait le plus dur en parvenant à ouvrir le score.

Un but gag signé Marcelo pour… l’ASM

Au retour des vestiaires, Bordeaux a eu trop tendance à reculer et à laisser le ballon à des Monégasques qui n’avaient pas renoncé à gagner ce match malgré leur infériorité numérique. En déjouant complètement, les Girondins ont permis à Monaco de revenir au score au lieu de chercher à enfoncer le clou pour définitivement mettre fin au suspense. Ainsi, Wissam Ben Yedder n’était pas loin d’égaliser sur une belle reprise du gauche (53eme) mais la récompense monégasque allait arriver sur un but gag. Gelson Martins frappait, Ahmedhodzic repoussait de la tête sur Marcelo qui trompait son propre gardien pris à contre-pied (1-1, 66eme).



Une égalisation qui allait quelque peu réveiller les Bordelais, même si on ne voyait pas vraiment leur supériorité numérique sur le terrain. Chaque équipe allait avoir la balle de match sans toutefois parvenir à la concrétiser. Que ce soit Aleksandr Golovin (76eme) ou Maghnes Akliouche (87eme) pour Monaco, ou Hwang (81eme) pour Bordeaux, personne ne parvenait à doubler la mise. Le match se terminait donc sur un nul assez logique, alors que Bordeaux avait les moyens de faire beaucoup mieux à l’issue de la première période. Trop frileux après la pause, les hommes de David Guion ont permis à Monaco, qui a eu le mérite de toujours y croire, d’arracher un point qui ne fait le bonheur de personne : Bordeaux reste au fond du classement, alors que Monaco perd du terrain sur les places européennes.