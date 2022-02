L1 (J24) : Tout savoir sur Nantes - Reims

Nantes fait preuve d'une certaine irrégularité ces dernières semaines en Ligue 1, mais sort d'une qualification contre Bastia pour les demi-finales de la Coupe de France. De son côté, Reims a relevé la tête le week-end dernier en s'imposant après deux défaites de rang. Cinq points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Nantes a déjà enregistré 80 % de son nombre de points de la saison dernière, à 15 journées de la fin.



Nantes a mis seulement 28% de ses buts à domicile en première mi-temps, et n'a mené à la pause que quatre fois en 11 sorties à domicile.



Face à Bordeaux le week-end dernier, c'était la première fois depuis avril 1978 que Reims marquait cinq buts dans un match de première division française.



Les quatre derniers buts à domicile de Randal Kolo Muani ont tous été inscrits entre la 47e et la 58e minute.



Sur les 12 matches à l'extérieur de Reims en Ligue 1, seuls quatre ont totalisé plus de 2,5 buts.