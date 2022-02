L1 (J24) : Tout savoir sur Metz - Marseille

Victoire, défaite match nul : la courbe des trois derniers matches du FC Metz est très irrégulière. Les Grenats sont toujours engagés dans une lutte féroce pour le maintien et devront faire fort face à un OM deuxième avant le match de Nice à Lyon, et qui a remporté trois de ses cinq derniers matches. Mais le club phocéen reste sur une gifle reçue à Nice (4-1) en Coupe de France.

Les stats à connaître

Metz compte deux points de plus après 23 journées que lors de la saison 2017/18, saison de leur dernière relégation.



Metz n'a récolté que 35% de ses points au Stade Saint-Symphorien cette année. Avec une seule victoire à domicile en 19 tentatives (6n, 12d)...



L'OM a marqué lors de dix matches de championnat consécutifs (6v, 2n, 2d).



Farid Boulaya a contribué à trois buts (B2, P1) lors de ses quatre dernières apparitions à domicile en championnat.



Les cinq derniers matches de championnat de Metz se sont soldés par un score nul et vierge à la mi-temps, tout comme les trois dernières confrontations entre les deux équipes.