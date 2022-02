L1 (J24) : Tout savoir sur Lyon - Nice

Après un bon début d'année, Lyon a grandement déçu à Monaco samedi dernier (2-0), dans le résultat comme dans le contenu. Face à un concurrent plus tant direct que cela dans la course aux places européennes, le club rhodanien n'a d'autre choix que de gagner pour garder une chance de finir sur le podium. Les Aiglons, eux, se sont bien relevés de leur dernière défaite en Ligue 1 en corrigeant l'OM en Coupe de France mercredi (4-1).

Les stats à connaître

Les Lyonnais n'ont pas perdu deux matchs consécutifs en Ligue 1 depuis octobre 2019.



La défaite niçoise contre Clermont a mis fin à la plus longue série de victoires du club en première division depuis plus de cinq ans (5v).



Les Aiglons vont tenter de réaliser ce qu'ils n'ont plus fait depuis octobre 1972 : enregistrer une quatrième victoire consécutive à l'extérieur en Ligue 1.



Amine Gouiri a marqué quatre des neuf derniers buts de Nice à l'extérieur en Ligue 1, tous après la 75e minute.



Au moins une équipe n'a pas réussi à marquer dans 61% des matches de Nice en championnat, le co-record cette saison.