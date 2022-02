L1 (J24) : Tout savoir sur Lens - Bordeaux

Lens marque de nouveau le pas en Ligue 1, où le club nordiste reste sur deux défaites de rang, synonymes de chute à la 10e place du classement. En face, Bordeaux semblait avoir sorti la tête de l'eau mais a pris une grosse claque face à Reims le week-end dernier, et va vite devoir se servir de ses recrues pour gagner en sérénité.

Les stats à connaître

Les Lensois vont tenter d'éviter un troisième échec consécutif devant le but pour la première fois en championnat depuis les trois derniers matches de la saison dernière.



Les Sang et Or n'ont perdu qu'un seul de leurs sept derniers matches de championnat à domicile (4v, 2n) et, avant ce choc, les hommes de Franck Haise sont également invaincus à domicile contre les équipes situées en dessous d'eux au classement (4v, 3n).



Bordeaux a encaissé plus de buts en championnat que toute autre équipe de Ligue 1 cette saison (58).



Seko Fofana a inscrit trois buts lors de ses six dernières apparitions toutes compétitions confondues, chacun après la 60e minute.



Bordeaux espère éviter de devenir la première équipe de Ligue 1 depuis près de 43 ans à encaisser au moins cinq buts lors de trois matches consécutifs à l'extérieur.