L1 (J24) : Strasbourg l'emporte à Angers et se rapproche du podium

Julien Stéphan et son équipe ne peuvent plus se cacher désormais. En effet, vainqueur sur la pelouse d’Angers (1-0), ce dimanche, à l’occasion de la 24eme journée du championnat de France de Ligue 1, les Alsaciens confortent leur 4eme place au classement et ne sont plus qu’à un point de Nice, 3eme. Grâce à un but de Kévin Gameiro inscrit en début de rencontre, le Racing signe une deuxième victoire de suite et assure son maintien en Ligue 1.

Kévin Gameiro ne s’arrête plus

Auteur d’une superbe réalisation face aux Angevins, l’ancien Parisien a signé son cinquième but depuis le début de l’année 2022, son neuvième depuis le début de la saison. Un but tout simplement splendide inscrit par l’attaquant du Racing. A la suite d’un corner repoussé au deuxième poteau par la défense du SCO, Kévin Gameiro, bien placé et surtout parfaitement équilibré, reprend le ballon de volée du droit. Sa frappe est limpide, puissante et Danijel Petkovic, le gardien angevin, n'a pu que constater les dégâts (0-1, 11eme). Remplacé à dix minutes du terme de cette rencontre, l’attaquant strasbourgeois est en grande forme de puis le début de l’année.

Angers n’avance plus

Auteur d’un début de saison intéressant, Angers n’avance plus depuis plusieurs semaines. Défaits face aux Alsaciens, ce dimanche, le SCO n’a jamais été en mesure d’inquiéter véritablement, Matz Sels, le portier du Racing. Après la claque reçue au Vélodrome face à Marseille le week-end dernier (5-2) et deux semaines après la défaite face à Saint-Etienne à domicile (0-1), les joueurs de Gérald Baticle viennent de signer une troisième défaite de suite. Une série négative faisant glisser les Angevins au classement. Le SCO pointe désormais à la 13eme place de Ligue 1.



Au lendemain de la défaite de Nice à Lyon, Strasbourg réalise la bonne opération du week-end. Quatrième du championnat, les Alsaciens ne peuvent plus se cacher et s’affirment comme un sérieux prétendant à l’Europe en fin de saison.