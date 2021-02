L1 (J24) : Nice se reprend face à Angers

February 7, 2021 16:45 Bien aidé par un but contre son camp précoce de Souleyman Doumbia, l'OGC Nice a pris le meilleur sur Angers (3-0). Myziane Maolida et Amine Gouiri ont marqué les autres buts de la plus large victoire niçoise depuis le match aller en terres angevines.