L1 (J24) : Neymar remplaçant pour OM-PSG (officiel)

A une heure du coup d'envoi du Classique entre l'OM et le PSG, les compositions d'équipes ont été officialisées. Dans les deux camps, il y a des surprises. Du côté marseillais, Nasser Larguet a fait deux choix forts pour son premier match au stade Vélodrome. Valère Germain est titularisé à la pointe de l'attaque olympienne à la place de Dario Benedetto alors que Yuto Nagatomo a été préféré à Pol Lirola sur le côté gauche de la défense. Marseille va se présenter en 4-3-3 avec le trio Rongier-Kamara-Gueye dans l'entre-jeu et Dimitri Payet et Florian Thauvin pour épauler Germain en attaque.



Marseille : Mandanda (cap) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain, Payet. Remplaçants : Pelé, Balerdi, Lirola, Souaré, Cuisance, Perrin, Benedetto, Khaoui, Luis Henrique. Entraîneur : Larguet.



Du côté parisien, Neymar n'a pas été suffisamment remis de sa gastro-entérite. Il débutera sur le banc et ne pourra prétendre qu'à une entrée en jeu. En son absence, le trident offensif du club de la capitale sera composé d'Angel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, Marco Verratti va tenir sa place aux côtés de Leandro Paredes et Idrissa Gueye. En défense, Marquinhos fait son grand retour. A noter qu'en l'absence de Keylor Navas, c'est Sergio Rico qui va garder le but parisien.



Paris : Rico - Florenzi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé. Remplaçants : Letellier, Kehrer, Bakker, Danilo Pereira, Sarabia, Draxler, Rafinha, Neymar, Kean. Entraîneur : Pochettino.