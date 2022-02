L1 (J24) : Lille redémarre à Montpellier

Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire, BRAVO les gars !!!#MHSCLOSC 0-1 pic.twitter.com/WZ1JfcjgS6

Un Lille opportuniste

Largement défait par le PSG (1-5) dimanche dernier sur sa pelouse, Lille avait d’abord besoin de se rassurer défensivement au moment de se rendre à Montpellier, l’une des meilleures attaques de Ligue 1. Jocelyn Gourvennec avait ainsi choisi de passer à une défense à cinq éléments devant Léo Jardim, préféré à Ivo Grbic, auteur d’une mauvaise prestation face aux Parisiens. Malgré ce système défensif renforcé, le LOSC a beaucoup subi, notamment en première période. Jardim a ainsi dû multiplier les arrêts pour empêcher Téji Savanier d’une reprise de volée en angle fermé (5ème), Junior Sambia (18ème), Joris Chotard (20ème), ou Florent Mollet (25ème), sur un tir soudain, d’ouvrir le score. En face, les Lillois ont eu du mal à poser leur jeu. Seuls Jonathan David (33ème), d’un tir trop mou et Tiago Djalo (43ème), à la réception d’un coup de pied arrêté ont timidement inquiété Jonas Omlin dans ce premier acte.Dans une seconde période où la tension était palpable sur le terrain, Lille a moins subi, mais les meilleures opportunités sont restées en faveur de Montpellier. Savanier d’un tir puissant (59ème), Jordan Ferri d’une belle reprise à la suite d’un corner (70ème), ou encore Chotard sur un tir non-cadré (71ème) ont ainsi apporté le danger sur le but de Jardim. En dehors d’un coup franc de Jonathan Bamba (58ème), Lille ne parvenait toujours pas à se monter menaçant. C’est finalement sur un tir de loin de Benjamin André, contré par Mamadou Sakho, que Xeka a hérité du ballon dans une position idéale pour ouvrir le score (77ème). Le MHSC a bien cru avoir l’opportunité d’égaliser sur penalty pour une supposée main d’André dans la surface, mais la décision initiale a finalement logiquement été invalidée après l’intervention du VAR. Ce succès, certes minimaliste, permet à Lille de se relancer dans la course à l’Europe en passant devant son adversaire du jour et en revenant pour l’instant à trois points de la quatrième place.