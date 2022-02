L1 (J24) : Le PSG s'arrache contre Rennes

Mbappé sauveur, encore une fois



Paris entre dans le vif du sujet. Jusqu'alors faite de bric et broc, la saison du club de la capitale a pris une autre tournure depuis le début de ce mois de février. Cette période charnière avait débuté dimanche dernier par une victoire convaincante à Lille, comme une passation de pouvoir (5-1). Elle se poursuivra contre le Real Madrid, mardi soir, pour une affiche de rêve attendue par la planète entière. Mais entre les deux, Paris devait se frotter à Rennes, un adversaire qui ne lui réussit pas souvent, pour sa dernière sortie avant cette échéance européenne.Dans les faits, deux options s'offraient à Mauricio Pochettino : effectuer une sorte de répétition générale avec un onze identique à celui qu'il présentera dans quatre jours, ou à l'inverse, minimiser les risques en composant avec les forces et les doutes du moment. L'entraîneur du PSG a opté pour la seconde - par défaut, assurément. Car Neymar, Ramos, Herrera (forfaits) ou encore Danilo (suspendu) manquaient à l'appel, tandis que les 2 Sénégalais Gueye et Diallo, tout juste sacrés au sommet de l'Afrique, étaient trop justes pour retrouver le terrain après avoir reçu l'honneur du Parc.C'est donc avec l'idée de capitaliser sur la complicité entre Messi et Mbappé que Paris a tenté d'éviter le piège tendu par les Rennais. Les positions des deux superstars sont porteuses d'espoir. Messi semble plus à son aise dans un rôle de faux numéro 9 amené à finir les actions ou décrocher pour les amorcer. Mbappé, de son côté, carbure quel que soit le poste. Sur le flanc gauche, le champion du monde a des repères qui le rendent presque inarrêtable. Malgré cela, les Parisiens se sont confrontés à un bloc rennais compact et parfaitement organisé.La formation bretonne s'est attelée à bien fermer les espaces tout en piquant dès la récupération du ballon. Par deux fois, au début de chaque période, Santamaria a fait passer des frissons dans la défense parisienne (14e, 46e). Les hommes de Mauricio Pochettino ont eu le mérite de ne pas paniquer, avec une certaine discipline pour contourner le bloc breton et essayer de s'engouffrer dans une brèche. Elle a mis du temps à venir. Sur une récupération haute, Kylian Mbappé aurait pu débloquer la situation juste avant la pause mais la frappe du champion du monde s'est écrasée sur le montant, tandis que la reprise de Xavi Simons a été contrée in extremis (40e).L'étau s'est resserré à mesure que le temps filait. Et après le show de dimanche à Lille, on a bien cru que ce PSG allait retomber dans l'ennui. C'était sans compter sur son facteur X, habitué à faire le coup. Après une nouvelle alerte (63e) puis un but refusé pour une position de hors-jeu très légère (64e), Kylian Mbappé a encore sauvé Paris sur le fil ! Le champion du monde a conclu un contre express d'un tir parfait au second poteau (1-0, 90e+3). Ultime coup d'éclat d'une vraie partie d'échec. Une fois encore, Paris a eu le dernier mot sur un coup de son maître.