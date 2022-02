L1 (J24) : Le bon coup de l'OL contre Nice

Superbe victoire de la #teamOL face à Nice !

Du jeu, des beaux gestes et de la solidité, le @GroupamaStadium s'est régalé 😍🔴🔵#OLOGCN 2-0 pic.twitter.com/vA9oPNBuZX



— Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2022

Lyon en totale maîtrise

C'était le match à ne pas louper. Un rendez-vous présenté par certains comme celui de la dernière chance. Celle de croire encore un peu en une possible qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Grâce à son succès à domicile face à l'OGC Nice (2-0), l'Olympique Lyonnais a fait ce qu'il fallait pour saisir cette fameuse chance. Solides et conquérants, les hommes de Peter Bosz font un bond au classement de Ligue 1 et se retrouvent provisoirement à la sixième place.Une semaine après sa lourde chute à Monaco (2-0), Lyon était dans l'incertitude. Outre les difficultés de l'entraîneur à trouver un système tactique perenne et efficace, quelques bisbilles internes (avec Jérôme Boateng) ont fortement perturbé ces derniers jours, côté rhodanien. Mis de côté, le défenseur allemand n'a donc pas participé au succès des siens, à la différence de Romain Faivre et Tanguy Ndombele, titularisés pour la première fois depuis leur arrivée cet hiver.Dans le jeu, il n'y a pas eu vraiment photo au Groupama Stadium. Très rapidement plombés par un penalty tiré deux fois, mais finalement inscrit par Moussa Dembélé (1-0, 8e), les Niçois n'ont cessé de courir après le score et le ballon. Incapables de tirer une seule fois lors du premier acte, les hommes de Christophe Galtier ont subi jusqu'à la pause, parvenant tout de même à rester à hauteur pour s'offrir l'espoir d'un retour déjà très hypothétique.Et la mi-temps n'ayant rien changé à l'affaire, les Aiglons ont rapidement craqué une deuxième fois sur une réalisation de Karl Toko Ekambi (2-0, 52e). Un break rapide et définitif pour des Lyonnais à leur aise et en totale maîtrise jusqu'au coup de sifflet final. Dixième succès de la saison en championnat pour les Gones qui reviennent à cinq points de la troisième place du classement actuellement occupée par leur victime du soir. La Ligue des champions reste donc un objectif sérieux pour le Lyon de Jean-Michel Aulas.