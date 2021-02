L1 (J24) : Brest renverse Bordeaux et se relance

Brest met fin à sa série noire ! Sans succès depuis cinq rencontres, le club breton a renversé Bordeaux (2-1), ce dimanche, lors de la 24eme journée de Ligue 1. Menés après l’ouverture du score de Hwang Ui-jo (56eme), les Brestois ont trouvé les ressources nécessaires pour terrasser les Girondins grâce à Steve Mounié (80eme) et Romain Faivre (85eme). Avec cette victoire, le SB29 grimpe provisoirement au 11eme rang (30 points) et fait un pas de plus vers le maintien. De leur côté, les Marine et Blanc enchaînent avec un 3eme revers consécutif et restent scotchés à la 10eme place (32 points).

Une première période équilibrée

Les Bordelais ont mieux démarré la partie et exerçaient d’emblée une grosse pression sur le but de Sébastien Cibois. Pour sa première titularisation, le remplaçant de Gautier Larsonneur se mettait en évidence en repoussant une frappe à ras de terre d’Hatem Ben Arfa (12eme). Un pressing tout-terrain qui s’estompait assez rapidement puisque les Brestois, poussifs durant le premier quart d’heure, sortaient de leur niche. Sous l’impulsion de Romain Perraud, qui offrait deux caviars à Jean Lucas (11eme) et Gaëtan Charbonnier (27eme), le SB29 rôdait autour de la surface de Benoît Costil sans toutefois réussir à inquiéter le gardien international français.



Au retour des vestiaires, l’ancien portier rennais réalisait néanmoins deux belles parades devant Jean Lucas (46eme, 48eme) puis face à Romain Faivre (54eme), alors que Brendan Chardonnet ratait de peu le cadre sur sa tête (55eme). Des opportunités gâchées que Brest payait cash. Lancé par Rémi Oudin, Hwang Ui-jo profitait d’une erreur d’appréciation de Christophe Hérelle pour tromper Sébastien Cibois d’un plat du pied à ras de terre (0-1, 56eme). Une réalisation qui ne suffisait pas au bonheur de Bordeaux. Mis sous pression, le club au scapulaire, qui avait arrêté de jouer, craquait dans le dernier quart d’heure

Bordeaux a arrêté de jouer après le but de Hwang...

Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Steve Mounié, à l’affût après un arrêt de Benoît Costil sur une tentative de Franck Honorat, égalisait à bout portant (1-1, 80eme). Un but qui déchaînait les Bretons. Le Béninois passait proche du break dans la foulée mais il était rattrapé in extremis par Paul Baysse (83eme). C’était finalement Romain Faivre qui se chargeait de libérer les siens. Sur un rush dans l’axe, le meneur de jeu profitait d’une déviation malheureuse de Laurent Koscielny pour battre Benoît Costil (2-1, 85eme). Un superbe finish pour la bande à Olivier Dall’Oglio qui a forcé son destin afin de stopper sa terrible série noire.