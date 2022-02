L1 (J23) : Vainqueur de Nantes, Strasbourg de retour dans le top 4

Moutoussamy à deux doigts d’un CSC gag

🔎 Les statistiques de la victoire du @RCSA à domicile !#RCSAFCN pic.twitter.com/KMgT0ZbueB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 6, 2022

Nantes s’est éteint en deuxième

Strasbourg n’a pas toujours besoin de festival offensif pour engranger des points : ce dimanche à domicile face au FC Nantes, la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0) grâce à Dimitri Liénard pour retrouver le goût du succès et consolider sa quatrième place. Pour les Canaris, qui restaient sur deux succès de rang toutes compétitions confondues, c’est un petit coup d’arrêt qui pourrait les faire rebasculer en deuxième partie de tableau.Si le superbe but de Liénard - une sacoche rebondissant sous la barre après une erreur de Fábio - est intervenu juste avant l’entrée dans le dernier quart d’heure (74ème), c’est surtout dans le premier acte que les deux équipes se sont montrées. Strasbourg aurait pu ouvrir le score si Quentin Merlin n’avait pas été présent sur sa ligne pour écarter une frappe de Ludovic Ajorque après un travail avec Majeed Waris (9ème), si Alban Lafont ne s’était pas précipité pour empêcher un but contre son camp de Moutoussamy (32ème) ou si Sanjin Prcić avait eu de la réussite sur une superbe demi-volée (36ème).En face, les visiteurs ne se sont procurés que quelques situations, dont un mouvement entre Pedro Chirivella et Fábio au bout duquel Matz Sels a dû intervenir (20ème) ou une frappe précipitée de Ludovic Blas (43ème). Le deuxième acte n’a quasiment été que pour les locaux, et quelques minutes après une montée de Frédéric Guilbert non convertie par Ajorque et Jean-Ricner Bellegarde (69ème), la défense nantaise a donc été prise et le public strasbourgeois a pu exulter. Les locaux ont même raté la balle de break en contre (84ème) sur un énième corner nantais raté. Pour le retour d’une Meinau pleine, la victoire est au rendez-vous même si le spectacle attendra.