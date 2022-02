L1 (J23) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Montpellier

Saint-Etienne a enfin pris une bouffée d'air en décrochant sa première victoire de l'ère Pascal Dupraz à Angers (0-1). Les Verts ont toutefois été éliminés de la Coupe de France par Bergerac dans la foulée et vont vite devoir se remettre à l'endroit au moment de recevoir Montpellier, qui a retrouvé le chemin du succès après deux défaites consécutives. Le MHSC est sixième, à six points du podium.

Les stats à connaître

S'ils perdent, les Verts resteront dans les mémoires comme la première équipe de Saint-Étienne à perdre cinq matchs consécutifs à domicile en première division en 102 ans d'histoire.



Il faut remonter à la saison 2011/12, le saison du titre, pour trouver la dernière fois où Montpellier a marqué plus de buts après 22 journées (37).



Montpellier n'a pas encaissé de but lors de ses quatre derniers déplacements au Stade Geoffroy-Guichard (3v, 1n).



Saint-Étienne sera aidé par le retour de Wabhi Khazri, qui a participé à la CAN, car il est à l'origine de 37 % de buts de son équipe en championnat.



Les deux équipes sont sur une série de 23 matches cumulés de Ligue 1 sans faire de match nul.