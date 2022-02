L1 (J23) : Tout savoir sur Rennes - Brest

Les stats à connaître

Malgré leurs difficultés du moment, les Rennais se sont montrés redoutables au Roazhon Park ces derniers temps, remportant six de leurs huit derniers matches de championnat dans cette enceinte, tout en marquant en moyenne 2,9 buts par match.

Brest a mis fin à une série de quatre matches sans victoire en championnat (1n, 3d) en s'imposant face au champion de France, Lille, lors de sa dernière sortie en Ligue 1.

Brest n'a pas eu de problèmes pour marquer à l'extérieur cette saison, puisque seul le PSG l'a muselé.

Franck Honorat a été le seul buteur de Brest lors de leurs quatre derniers matchs à l'extérieur.

Rennes est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas encore pris de point en championnat après avoir été menée au score à domicile (3d).

Rennes a beaucoup de mal ces dernières semaines, et commence à accumuler les défaites de manière inquiétante malgré un succès qui ressemblait à une bouffée d'air frais il y a deux journées. Le club breton a glissé à la 5e place et ne doit pas perdre plus de terrain dans la course au podium. De son côté, Brest a retrouvé le chemin de la victoire et a l'occasion de se rapprocher de la première partie de tableau.