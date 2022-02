L1 (J23) : Tout savoir sur Reims - Bordeaux

Ça coince en Ligue 1 pour Reims, qui reste sur quatre matches de rang sans victoire, dont deux défaites consécutives. Le club champenois a encore une petite marge sur la zone de relégation, ce qui n'est pas le cas de Bordeaux, 17e avec un petit point d'avance sur le barragiste, Metz. Un match crucial dans la course pour le maintien donc, alors que les Girondins ont réalisé un mercato hivernal ambitieux.

Les stats à connaître

Avec seulement trois victoires en Ligue 1 au Stade Auguste-Delaune cette saison (3n, 4d), la forme à domicile des Rémois reste un point noir.



Seulement huit des 22 matches de Ligue 1 de Reims cette saison ont totalisé plus de 2,5 buts, le deuxième plus faible total du championnat.



Contre Strasbourg lors de la dernière journée, Bordeaux a encaissé deux buts ou pour la neuvième fois lors de ses onze dernières sorties en Ligue 1.



Le Rémois Ekitike a marqué huit fois en Ligue 1 cette saison, dont quatre fois le premier but du match, y compris une fois au match aller.



Bordeaux concède en moyenne 5,82 corners par match de Ligue 1 cette saison, soit la deuxième moyenne la plus élevée de la compétition.