L1 (J23) : Tout savoir sur Monaco - Lyon

Après une série de trois matches sans défaite, dont deux victoires, l'AS Monaco a chuté le week-end dernier, perdant ainsi du terrain dans la course à l'Europe. Face à l'OL, l'ASM jouera un match décisif dans cette quête puisque les Gones sont passés devant le club du Rocher grâce à leur succès contre l'OM en match en retard, mardi (2-1). Un petit point séparent ces deux équipes ambitieuses qui, pour le moment, occupent des positions (7e et 8e) loin de leur standing.

Les stats à connaître

Les Monégasques ne sont plus qu'à une seule défaite du total combiné de huit défaites de la saison dernière.



Il n'y a eu aucun match nul lors des 13 confrontations jouées depuis octobre 2015 entre les deux équipes.



Les Lyonnais n'ont récolté que 12 de leurs 34 points à l'extérieur cette saison.



Il n'y a que contre Nice que le Monégasque Wissam Ben Yedder a contribué à plus de buts (13) que les 12 contre Lyon (B9, P3) dans sa carrière.



Avant cette journée, aucune équipe de Ligue 1 n'a encaissé plus de buts après la 75e minute que Lyon (13).