L1 (J23) : Tout savoir sur Lorient - Lens

Après deux matches nuls de rang, Lorient a rechuté en concédant deux défaites de suite en Ligue 1. Les Merlus sont 19es du championnat avant d'aborder cette 23e journée, à 16 points de Lens. Les Sang et Or, eux, doivent retrouver le chemin de la victoire après leur défaite lors de la dernière journée, pour rester mêlés à la lutte pour l'Europe.

Les stats à connaître

Lorient n'a gagné aucun de ses 15 dernières matchs en Ligue 1 (5n, 10d), ce qui représente la deuxième plus longue série de matches sans victoire dans les cinq grands championnats européens, derrière le Genoa (20).



Lorient a encaissé chacun de ses quatre derniers buts à domicile pendant les 20 dernières minutes.



Lens n'a remporté que deux de ses neuf derniers matches de Ligue 1 (3n, 4d).



Armand Laurienté a été le premier buteur de Lorient lors des six derniers matches de Ligue 1 où il a marqué, y compris au match aller.



Cinq des six dernières confrontations de Ligue 1 entre les deux équipes ont vu plus de buts en première mi-temps qu'en seconde.