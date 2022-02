L1 (J23) : Tout savoir sur Lille - PSG

Après une belle série d'invincibilité, le LOSC a rechuté en championnat, glissant à la 11e place du classement. Les Dogues n'ont plus de temps à perdre dans la course à l'Europe mais auront fort à faire face à un PSG certainement revanchard après son élimination contre Nice en Coupe de France. Le club francilien reste sur deux victoires en championnat.

Les stats à connaître

Lille a encaissé 30 buts en championnat à ce jour, soit sept de plus que durant toute la saison dernière.



Les Lillois n'ont jamais terminé plus haut que la cinquième place lors des huit dernières fois où ils ont obtenu moins de 34 points à ce stade.



Paris a l'occasion de remporter une neuvième victoire consécutive en Ligue 1 contre des équipes dirigées par l'actuel entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec.



Il faut remonter à avril 2012 pour trouver la dernière fois où le PSG a enregistré quatre nuls consécutifs à l'extérieur en Ligue 1.



Le moment du premier but (20 minutes en moyenne) lors des matchs à domicile de Lille est le plus rapide de la division.