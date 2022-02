L1 (J23) : Les Verts enchaînent au forceps !

Eliminé en Coupe de France par Bergerac le week-end dernier, Saint-Etienne avait néanmoins pu compter sur un succès important à Angers il y a dix jours pour se relancer dans la course au maintien. Les Verts ont fait un nouveau pas vers cette opération sauvetage en signant une deuxième victoire de rang en Ligue 1 face à Montpellier (3-1) ce samedi. En mettant pourtant du rythme et des intentions dans l’entame de match, les hommes de Pascal Dupraz ont été rapidement surpris par l’ouverture du score d’Elie Wahi, bien servi par Arnaud Souquet (11ème).

Malgré le contrôle du jeu, Saint-Etienne a peiné à se montrer dangereux dans le premier acte. Seuls Denis Bouanga (35ème) et Wahbi Khazri (38ème) ont obligé Jonas Omlin à s’employer. Face à une équipe de Montpellier peu dangereuse mais bien en place, les Verts n’ont pas réussi à emballer non plus le début de la seconde période. Et quand les attaquants stéphanois sont parvenus à se montrer dangereux, Omlin s’est montré une nouvelle fois impeccable pour repousser le tir de Khazri (49ème), ou celui d’Arnaud Nordin (65ème).

Une fin de match folle

Ce sont finalement les joueurs sortis du banc qui ont fait basculer ce match dans le bon sens pour les Verts. Après une bonne récupération d’Adil Aouchiche, Romain Hamouma est parvenu à égaliser d’une belle frappe à l’entrée de la surface (81ème) pour tromper Dimitry Bertaud, entré en jeu suite à la blessure d'Omlin. Poussé par son public qui ne demandait qu’à s’enflammer après avoir été privé de son stade pendant plusieurs semaines, Saint-Etienne a ensuite mis une grosse pression sur la défense Montpellier.

Mamadou Sakho et ses coéquipiers ont fini par logiquement céder de nouveau sur un tir de Nordin venu se nicher dans le petit filet (89ème). Parfaitement servi par ce même Nordin, Khazri a donné un peu plus le sourire à ses supporters en marquant de près (90ème+3). Avec cette victoire, Saint-Etienne quitte pour l’instant la place de lanterne rouge et revient à un petit point de Metz qui occupe actuellement la place de barragiste.