L1 (J23) : Bordeaux encore humilié à Reims

Trois blessures rémoises durant le premier acte

Bordeaux coule en deuxième période

Chasser les doutes. Passés barragistes au coup d’envoi suite à la victoire de Lorient, les Girondins débarquaient chez des Marnais qui n’avaient plus gagné en championnat depuis le 11 décembre, et la réception du bonnet d’âne stéphanois. En ne titularisant que trois joueurs à vocation offensive, Oscar Garcia voulait d’abord éviter de concéder des occasions, tandis que Vladimir Petkovic se montrait plus volontaire, confiant les clefs du camion à la triplette Rémi Oudin – Hwang Ui-Jo – Albert Elis, soutenus par Yacine Adli, Fransergio et Josuha Guilavogui, recrue phare du mercato hivernal.Poussé vers Galatasaray par Jean-Pierre Caillot durant le mercato, Ghislain Konan a souhaité montrer qu’il était pleinement investi avec le Stade de Reims. Intenable le long du couloir gauche, l’international ivoirien a centré au cordeau à la 9eme. Arrivé le premier à l’angle des 5,50 m, Hugo Ekitike (que sa direction voulait également vendre à Newcastle) a mis de peu au-dessus.En angle fermé sur la gauche de la surface, le prodige marnais a cadré à la 37eme, mais Gaëtan Poussin a repoussé le ballon puissant au-dessus de la transversale.Quelques instants plus tard, M.Gautier sifflait un penalty en faveur du Rémois, empêché de reprendre un centre de la tête à cause d’un léger tirage de maillot de Hwang. Si Poussin a d’abord repoussé du pied le ballon frappé au sol et au milieu, Ekitike avait suivi pour ouvrir le score de l’intérieur. Alors, veinards, les locaux ? Pas forcément, puisqu’El Bilal Touré (25eme), Moreto Cassama (33eme) et Thomas Foket (44eme) ont dû céder leur place sur blessure en première période. Une première période pendant laquelle les visiteurs se sont peu mis en évidence, hormis sur une frappe lointaine d’Adli à la 42eme. Pris à contrepied, Pedrag Rajkovic vit passer la balle juste à côté du montant gauche.Dès la reprise, le Stade de Reims se procura un corner. Mitchell van Bergen (le remplaçant d’E. Touré) le frappa moyennement. Mais Abdel Medioub rata son dégagement à l’angle des 5,50 m, ce qui profita à Marshall Munetsi. Le suppléant de Cassama ne tergiversa pas, envoyant un parpaing sous la barre ! Grâce à Jimmy Briand, les Girondins avaient rattrapé un débours de deux buts à l’aller pour l’emporter sur le gong. Mais le vétéran, touché au mollet, n’était cette fois pas là pour donner un second souffle à son camp.Les Marnais, qui ont souvent pris la mène puis reculé cette saison, laissant ainsi filer de précieux points, continuèrent à faire du jeu. A la 59eme, Nathanaël Mbuku a remisé plein axe aux 25 mètres pour Azor Matusiwa. Le Néerlandais a pris le temps de contrôler, puis d'armer une lourde frappe du droit qui partit se ficher dans le petit filet gauche. Ça pétillait à Delaune, mais la coupe était encore loin d’être pleine pour les Girondins, qui encaissèrent un quatrième but trois minutes plus tard !Sur un corner aérien de Van Bergen, Josuha Guilavogui a d’abord gagné son duel de la tête, mais le ballon est arrivé sur Thimothée Pembélé, qui ne s'y attendait pas. Monté sur le coup de pied de coin, Wout Faes avait senti le coup, alourdissant le score d'une minasse à bout portant !Entré à la 63eme pour sa première cape en Ligue 1, Danylo Ignatenko resta moins de 10 minutes sur la pelouse. Venu les deux pieds en avant sur la cheville de Maxime Busi, la recrue ukrainienne fut immédiatement exclue par M.Gautier. Les Bordelais avaient la gueule de bois.A la 76eme, Adli s’est montré trop nonchalant sur un contrôle anodin. Munetsi lui a subtilisé le ballon, bénéficiant dans la foulée de la passivité de ses adversaires pour battre Poussin d'un subtil piqué en angle fermé : 5-0, tarif à la fois salé et logique. Depuis plusieurs mois, les orientations prises par le club au scapulaire engendrent un déficit d’âme, de cohésion. Ce qui a fait toute la différence aujourd’hui avec leurs hôtes, qui ont fait bloc après les trois blessures du premier acte.