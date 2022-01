L1 (J22) : Tout savoir sur PSG - Reims

Après deux matches nuls consécutifs, le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier. Le club francilien veut poursuivre sa montée en puissance jusqu'aux choses sérieuses en Ligue des champions, où le Real Madrid l'attend. Reims, de son côté, reste sur une défaite et trois matches sans succès, mais dispose encore d'une bonne marge sur la zone de relégation.

Les stats à connaître

Le PSG s'est imposé sans encaisser de but lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes.



Les Parisiens ont conservé leurs cages inviolées lors de leurs trois dernières sorties à domicile en Ligue 1 (2v, 1n) et n'ont encaissé que six buts ici en championnat sur leur pelouse cette saison.



Les Rémois ne comptent que deux victoires lors de leurs 14 derniers déplacements en championnat.



De retour de suspension, l'attaquant très convoité de Reims, Hugo Ekitike, a marqué huit buts en Ligue 1 cette saison, dont quatre après la 70e minute.



Le PSG s'est a obtenu cinq corners ou plus dans neuf des dix dernières confrontations avec Reims en championnat.