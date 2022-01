L1 (J22) : Tout savoir sur Lyon - Saint-Etienne

Un derby chaud pour lancer la 22e journée. Tous deux en difficulté cette saison, certes à des degrés différents, Lyon et Saint-Etienne ne chercheront rien d'autre que la victoire vendredi. L'OL doit basculer au plus vite dans la première partie de tableau, alors que les Verts ne peuvent plus perdre de temps dans la course au maintien.

Les stats à connaître :

Lyon cherchera à enchaîner deux victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis septembre.Seulement quatre des 13 derniers derbys du Rhone en Ligue 1 ont vu les deux équipes marquer.Lyon a enregistré un seul clean-sheet sur ses 13 derniers matchs de championnat à domicile.Les Stéphanois n'ont pas réussi à marquer lors de leurs deux derniers déplacements en championnat, mais il n'ont pas enchaîné trois déplacements d'affilée sans marquer depuis décembre 2015.Le nouvel entraîneur de Saint-Étienne, Pascal Dupraz, a perdu ses sept derniers duels personnels contre Lyon en Ligue 1.