L1 (J22) : Tout savoir sur Lens - Marseille

Lens va mieux. Les Sang et Or restent sur deux succès de rang en Ligue 1, avec beaucoup de caractère affiché sur la pelouse de Saint-Etienne le week-end dernier. Le club nordiste n'est qu'à quatre longueurs de l'OM, qui reste de son côté sur quatre matches sans défaite mais qui n'a pas convaincu face à Lille en supériorité numérique. Une victoire et le club phocéen, qui compte un match en retard, réaliserait une belle opération en haut de tableau.

Les stats à connaître

Lens aborde ce match en ayant brisé sa "malédiction", puisque sa dernière victoire en championnat était la première de la saison après avoir concédé l'ouverture du score.



Les Lensois espèrent toutefois ne pas avoir besoin de revenir au score, car 82 % de leurs points ont été obtenus après avoir ouvert le score (8v, 3n, 2d).



Les Marseillais comptent au moins cinq points de plus à ce stade par rapport à deux de leurs trois dernières saison en Ligue 1.



Les quatre derniers buts du Lensois Seko Fofana ont tous été marqués après l'heure de jeu, dont deux dans le temps additionnel.



La nouvelle recrue de Marseille, Cédric Bakambu, a ouvert le score lors de chacun des quatre derniers matchs dans lesquels il a marqué en club.