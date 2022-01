L1 (J22) : Tout savoir sur Brest - Lille

Après une belle série de victoires, Brest a replongé en Ligue 1. Les hommes de Michel Der Zakarian ont perdu trois de leurs quatre derniers matches de championnat et s'enfoncent dans le ventre mou du classement. De son côté, Lille reste sur un succès contre Lorient et ne perd plus. Les Dogues ne sont qu'à deux points du top 5.

Les stats à connaître

Les Brestois ont encaissé dix buts au cours de cette série de quatre matches sans victoire, soit plus que lors de leurs dix sorties précédentes en championnat.



Brest n'a pas marqué lors de ses deux derniers matches à domicile, mais n'a pas enchaîné trois match à domicile d'affilée sans marquer depuis mai 2013.



Les Dogues ont pris 8 points lors de leurs quatre derniers déplacements en championnat (2v, 2n), après n'avoir gagné qu'un seul de leurs sept déplacements précédents (2n, 4d).



Romain Faivre a été impliqué dans 46% des buts de Brest en championnat cette saison (B7, P5), et a inscrit le but égalisateur lors du match aller (1-1).



L'entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec, n'a remporté aucune de ses huit dernières rencontre face à l'entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian (2n, 6d).