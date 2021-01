Cadrer, mission difficile en première période pour les Verts

Ce n’était pas le match de l’année ce dimanche à l’Allianz Riviera, ni sur le papier, ni dans les faits. Les Aiglons niçois d’Adrian Ursea, qui n’avaient remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs de Ligue 1, accueillaient les Verts stéphanois de Claude Puel, terrassés par l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard, dimanche dernier (0-5). Les locaux étaient les premiers à se mettre en évidence. Sur un corner très rentrant, l’ancien joueur d’Arsenal et d’Angers, et prêté par l’OL, Jeff Reine-Adélaïde mettait un Jessy Moulin vigilant à contribution. Le dernier rempart stéphanois repoussant le cuir des poings sur sa ligne (7eme minute). Les coéquipiers d’Adil Aouchiche ne perdaient pas de temps pour répliquer. Lancé en profondeur par le meneur de jeu des Verts, Arnaud Nordin pouvait déborder à gauche et centrer dans la surface pour Romain Hamouma. La reprise du plat du pied droit de l’ancien attaquant du Stade Malherbe Caen terminait au-dessus (22eme minute). Malgré de belles inspirations, Amine Gouiri (36eme), Mahdi Camara (38eme), Mathieu Debuchy (40eme) et Denis Bouanga (43eme minute) n’arrivaient pas non plus à trouver le cadre.

Et Charles Abi ne fit qu’une bouchée de la défense des Aiglons

Dans une seconde période guère meilleure techniquement, seuls Yvan Neyou et Mahdi Camara performaient à leur niveau, au sein des 22 acteurs. Si les Aiglons du Gym auront une sérieuse alerte par le biais de leur défenseur Flavius Daniliuc, la reprise du droit de l’Autrichien sur un centre d’Hassane Kamara n’était pas non plus cadrée (60eme). Sur un coup franc lointain, Kasper Dolberg, lui, mettait Jessy Moulin à contribution, mais sa frappe du droit manquait de puissance pour inquiéter le numéro 30 stéphanois (65eme). Et comme souvent, les coéquipiers de Jordan Lotomba finiront par payer cet attentisme trop habituel dans leur antre provençal. Sur un centre de Harold Moukoudi mal repoussé, le ballon revenait à Miguel Trauco. Le défenseur international péruvien pouvait centrer dans la surface, pour Charles Abi, seul à l’entrée du petit rectangle, qui marquait de près du gauche (0-1, 88eme minute). Une sentence dont ne se relèveront pas les Aiglons ! Le Gym est bloqué à 26 points dans le ventre mou du classement. Il leur faudra faire beaucoup mieux dans le derby, à Monaco mercredi : ils ont été loin d’être convaincants ce dimanche. Les Stéphanois, eux, se donnent un peu d’air et prennent 7 points d’avance sur la zone rouge avant d’accueillir le FC Nantes le même jour.