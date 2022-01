L1 (J21) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Lens

Les Verts n'ont pas encore redressé la barre en championnat sous les ordres de Pascal Dupraz, et leur série de défaites se prolonge chaque semaine. Lens, de son côté, a retrouvé le chemin de la victoire contre Rennes samedi dernier et compte repartir sur une série positive. Les Sang et Or sont à six points du podium.

Les stats à connaître

Saint-Étienne est assuré de rester à la dernière place du classement de Ligue 1 à la fin de cette journée, après une série de cinq défaites qui ne l'a vu marquer qu'une seule fois.



Les absences de Wabhi Khazri et Denis Bouanga, partis pour la CAN, qui sont à l'origine de la majorité (10) des 17 buts inscrits par Saint-Étienne en championnat cette saison, ne font qu'accentuer les difficultés actuelles du club en attaque.



Les Verts ont rejoint les sept seules équipes à avoir récolté moins de 13 points à mi-parcours d'une saison complète de Ligue 1 au cours de la dernière décennie.



Lens, qui va mal à l'extérieur, n'a toutefois perdu qu'un seul de ses quatre derniers déplacements à Saint-Etienne (2v, 1n), tout en marquant au moins 3 buts lors de ces trois matchs sans défaite.



Au moins un but a été marqué après la 75e minute lors de chacune des dix dernières confrontations entre les deux équipes.