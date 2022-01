L1 (J21) : Tout savoir sur Reims - Metz

Ça va bien pour Reims en Ligue 1, le club champenois n'ayant perdu aucun de ses trois derniers matchs, pour s'éloigner de la zone de relégation. Metz a de son côté rechuté lors de la dernière journée après une victoire et un match nul. Un match important dans le bas de tableau alors que huit points séparent les deux équipes.

Les stats à connaître

Reims n'a perdu qu'une seule fois lors des huit dernières journées de Ligue 1.



Les Rémois ne sont pas sortis vainqueurs des 13 dernières confrontations en Ligue 1 contre Metz (5n, 8d).



Metz a été relégué lors de cinq des six dernières campagnes de première division au cours desquelles il a obtenu 16 points ou moins après 20 matches de Ligue 1.



Le gardien de Reims Predrag Rajković a enregistré sept «clean sheets» en Ligue 1 cette saison, mais il n'en a gardé qu'une seule en cinq confrontations avec Metz.



Avec 44 cartons jaunes et quatre rouges cette saison, Metz est l'équipe la plus indisciplinée de Ligue 1.