L1 (J20) : Tout savoir sur Nantes - Monaco

Le FC Nantes va très bien puisqu'il a remporté ses trois derniers matches de Ligue 1 avant la trêve hivernale, grimpant ainsi à la 7e place du classement. Le tout à seulement une petite longueur de Monaco, qui a de son côté remporté trois de ses quatre derniers matches mais qui a décidé de se séparer de Niko Kovac, remplacé par Philippe Clement.

Les stats à connaître

Les Canaris n'ont marqué qu'à une seule reprise plus de buts que ce qu'ils le font actuellement (25) après 19 journées de Ligue 1 au cours de leurs 15 dernières saisons.



Nantes a empoché quatre victoires lors de ses six dernières sorties en championnat à la Beaujoire.



Monaco n'a pas réussi à marquer lors de quatre de ses cinq derniers déplacements en Ligue 1.



Monaco a remporté les trois matches de Ligue 1 à l'extérieur dans lesquels Sofiane Diop a trouvé le chemin des filets cette saison.



Monaco a conservé cinq clean sheets lors de ses six matches de Ligue 1 arbitrés par Thomas Leonard (5v, 1n).