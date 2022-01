L1 (J20) : Tout savoir sur Metz - Strasbourg

Metz va mieux en Ligue 1, avec 4 points pris sur ses deux derniers matches de Ligue 1. Mais les Grenats sont toujours 18es avant cette journée et doivent continuer à prendre des points. Strasbourg, de son côté, a rechuté avant la trêve après deux victoires de rang. Le Racing est 10e.

Les stats à connaître

Les Grenats ne se sont inclinés qu'à deux reprises lors des huit dernières journées de championnat (2v, 4n), ce qui les place à un point de la zone de maintien et leur permet d'espérer prolonger leur séjour de trois saisons en première division.



Une impressionnante victoire 4-1 contre Lorient lors du dernier match de championnat à domicile de Metz a mis fin à une série de 16 matchs sans victoire en Ligue 1 au Stade Saint-Symphorien.



Les ambitions européennes de Strasbourg ont été freinées par une défaite 2-0 contre Marseille avant la trêve hivernale, mettant fin à une série de six matches sans défaite en championnat (3v, 3n).



Adrien Thomasson a inscrit les deux buts de la victoire 2-1 lors de ce même match la saison dernière.



Metz a obtenu quatre corners en moyenne par match, alors qu'en face, la moyenne est de 6,37.