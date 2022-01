L1 (J20) : Tout savoir sur Lyon - PSG

Les stats à connaître





Le PSG a marqué plus de buts après la 75e minute que n'importe quelle autre équipe de Ligue 1 (13), tandis que Lyon a encaissé le plus de buts dans cette période (12).





Lyon, plutôt épargné par le Covid avant son choc contre le PSG, doit repartir de l'avant en 2022, avec une fin d'année marquée par quatre matches de rang sans victoire et une élimination en Coupe de France due à des incidents en tribunes. De son côté, le PSG a concédé trois nuls sur ses quatre derniers matches de championnat et devra composer sans de nombreux joueurs, positifs au Covid ou à la CAN. Lionel Messi ne fera pas le voyage.Les sept dernières fois que les Lyonnais ont enregistré trois nuls consécutifs en Ligue 1, ils ont gagné le match suivant.Les hôtes devront s'améliorer rapidement s'ils veulent éviter de terminer dans la moitié inférieure du classement pour la première fois depuis 1995/96, et pour ce faire, ils s'appuieront sûrement sur une attaque qui a trouvé le chemin des filets lors de ses 18 dernières sorties à domicile en Ligue 1.Le PSG a encaissé 17 buts, ce qui constitue sa pire performance à ce stade de la saison depuis le début de l'ère qatarie en 2011/12.Les Parisiens ont remporté leurs trois derniers déplacements à Lyon, toutes compétitions confondues, avec un écart moyen de 2,33 buts par match.