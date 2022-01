L1 (J20) : Tout savoir sur Lille - Lorient

Rapidement réduit à 10 contre l'Olympique de Marseille dimanche, Lille a limité la casse en décrochant un match nul (1-1). Les Dogues doivent maintenant le valider en s'imposant pour gagner quelques places au classement, et ne pas se retrouver décrochés dans la course à l'Europe. Lorient reste sur deux matches nuls, dont un dimanche après avoir longtemps joué à 11 contre 10.

Les stats à connaître

La défense lilloise a déjà encaissé 27 buts en championnat, soit quatre de plus que sur l'ensemble de la saison dernière.Le LOSC n'a encaissé qu'un seul but lors de ses six dernières confrontations à domicile en Ligue 1 (5v, 1d).Le FCL n'a remporté aucun match en championnat depuis septembre (5n, 8d). C'est la première fois de son histoire que Lorient enchaîne 13 matchs de Ligue 1 sans victoire.13 de ses 16 derniers buts de Burak Yilmaz avec Lille ont été marqués à l'extérieur.L'arbitre Florent Batta, qui sera au sifflet de cette rencontre, a donné 4,1 cartons jaunes en moyenne par match en Ligue 1 cette saison.