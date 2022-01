L1 (J20) : Tout savoir sur Lens - Rennes

Lens a très clairement marqué le pas en fin d'année, avec deux défaites de suite qui ont suivi une série de plusieurs défaites. Les Sang et Or doivent retrouver le chemin de la victoire en championnat, après avoir renversé Lille en Coupe de France. De son côté, Rennes a également terminé l'année sur deux défaites, mais avec une quatrième place. Le club breton compte quatre points d'avance sur son adversaire du soir.

Les stats à connaître

Alors qu'ils occupaient la deuxième place à l'issue de la 13e journée du championnat de France, les Lensois n'ont plus gagné depuis six matches (3n, 3d), ce qui leur a valu de terminer l'année 2021 de manière décevante.



Lens n'a remporté qu'une seule des 15 dernières confrontations à domicile en Ligue 1 (7n, 7d), dont une série de sept matches sans victoire à domicile (5n, 2d).



les Rennais abordent cette journée en tant que deuxième meilleure attaque de Ligue 1 à l'extérieur avec 15 buts en neuf sorties.



Il n'y a que Marseille qui a fait mieux que les huit «clean sheets» de Rennes en Ligue 1 cette saison, dont trois lors de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur.



Rennes n'a toujours pas encaissé de but dans les 15 premières minutes d'un match de Ligue 1 cette saison.