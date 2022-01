L1 (J20) : Nantes et Monaco inoffensifs

L’entraîneur belge Philippe Clement devrait se souvenir de sa première apparition sur le banc de l’AS Monaco, ce dimanche à Nantes : pas pour le score au bout (0-0), mais plutôt pour la poisse qui s’est abattue sur son équipe, avec trois sorties sur blessure et les dix dernières minutes disputées à dix contre onze par la force des choses. Au coude à coude en première moitié de tableau, Canaris et Asémistes connaissent un petit coup d’arrêt.

Blas pas dans son assiette

La première partie du match avait pourtant bien débuté pour la formation à la diagonale, auteur de vingt minutes autoritaires et séduisantes dans un 4-2-3-1 avec Caio Henrique en position de numéro 10. Pour autant, si Sofiane Diop a pu se montrer dangereux (5eme et 24eme) et que les locaux ont eu chaud après l’heure de jeu (34eme), Monaco a progressivement levé le pied (malgré 74% de possession de balle dans le premier acte) et les hommes d’Antoine Kombouaré sont revenus dans la partie. C’est ainsi qu’en deuxième période, les Jaune et Vert se sont montrés par un Ludovic Blas étonnement brouillon (47eme, 50eme et 58eme) ou encore Pedro Chirivella (57eme).

Dimanche noir pour Boadu