L1 (J2) : Tout savoir sur Reims - Montpellier

Après avoir ramené un match nul intéressant de Nice (0-0), Reims espère confirmer devant son public en l'emportant et en lançant du même coup sa saison. En face, Montpellier a été renversé par Marseille lors de la 1ere journée (2-3) et aura à cœur de montrer un autre visage lors de ce déplacement à Auguste-Delaune. Une rencontre qui s'annonce disputée mais fermée.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Reims a terminé 14eme de Ligue 1 avec 42 points (9 victoires, 15 nuls et 14 défaites) et une différence de -8.



En championnat de France, le SDR reste sur un succès, cinq matchs nuls et quatre revers, soit 8 points.



Cette saison, le club champenois ne compte donc pour le moment pas de joueur au classement des meilleurs buteurs.



Cet été, Reims a obtenu le prêt d'Andreaw Gravillon, l'ancien joueur de Lorient, arrivé en provenance de l'Inter Milan.



L'an dernier, Montpellier s'est classé au 8eme rang du championnat de France avec 54 points (14 victoires, 12 nuls et 12 défaites) et une différence de -2.



Sur les dix derniers matchs du MHSC en Ligue 1, le club compte 13 points, grâce à un bilan de trois victoires, quatre nuls et trois défaites.



Actuellement, l'attaquant Gaëtan Laborde est le meilleur réalisateur du club héraultais (un but).



Recruté pour gratuitement, Mamadou Sakho, alors en fin de contrat à Crystal Palace, est pour le moment la recrue phare de l'été montpelliérain.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Reims en a gagné quatre, Montpellier cinq et il y a donc eu un match nul.